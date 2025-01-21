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Урегулирование украинского конфликта: Трамп заговорил о проблемах для России за отказ от "сделки"

Урегулирование украинского конфликта: Трамп заговорил о проблемах для России за отказ от "сделки"

Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп заговорил о проблемах для России в случае. Если Москва откажется от "сделки".

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Антонина Лаврентьева
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