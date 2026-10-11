ДИЗЕЛЬНАЯ СДЕЛКА

Подвох для России в этой сделке есть, и он не один. Если кратко — Москва получает деньги, но платит за это политической валютой и риском для внутреннего рынка.
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Рассчитывать что "санкции снимаются «по-настоящему»" в обозримое время вряд ли стоит обсуждать. Россия практически вышла из положения, которое ей уготовили в 90-е наши либероиды. Началось всё в 2007 году, когда вдруг выяснилось что Запад не считает что на "свободном рынке" должны быть равные возможности торговать для всех участников этого "рынка".
А дальше в 2008 году Россия защитила Южную Осетию и начались санкции...
Теперь только осталось рассматривать возможность находить взаимовыгодные "сделки" с учётом того, что идёт "передел" мировой экономической системы с "углублением противоречий" в постимпериалистическом мире между странами.
Деньги не пахнут,ничего личного,это просто бизнес.