КСИР обещает наказать США за удары по Ирану 30 июля

КСИР готовится ответить США за недавние удары по Ирану, планируя действия 30 июля. Центральное командование ВС США информировало об атаках на Иран, утверждая, что они стали ответом на действия Тегерана в Ормузском проливе.
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