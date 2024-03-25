Рабочая неделя в правительстве Алтайского края началась с минуты молчания

Зампреды правительства края, министры и руководители управлений почтили память жертв теракта в "Крокус Сити Холле" Минута молчания / Фото: правительство Алтайского края Губернатор Алтайского края Виктор Томенко открыл еженедельное оперативное совещание с минуты молчания в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле", рассказали в правительстве региона.