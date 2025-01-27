Жители Часова Яра рассказали, как ВСУ стреляли по мирным жителям

Жители Часова Яра сообщили, как украинские боевики вели обстрелы по мирным жителям города. Как рассказал горожанин Андрей Козлов корреспонденту "Известий" Александру Федорчаку, для украинских боевиков было важнее "добить" мирного жителя, чем вести огонь по позициям ВС РФ.