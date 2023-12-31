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Закон, порядок, государство

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Замминистра обороны РФ Виктор Горемыкин вручил государственные награды военнослужащим группировки войск «Восток»

Замминистра обороны РФ Виктор Горемыкин вручил государственные награды военнослужащим группировки войск «Восток»

Награждение военнослужащих было организовано на позициях подразделений группировки войск «Восток», расположенных в базовом районе зоны СВО.

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