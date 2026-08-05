Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ночные массированные удары по Киеву и области. В своем Telegram-канале он сообщил, что по городу было выпущено 24 баллистические ракеты, 4 крылатые ракеты «Циркон» и около 115 дронов.
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