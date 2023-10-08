О чем говорят драматичные события в Израиле

Драматичные события в Израиле вскрывают весь накал противоречий между Вашингтоном и Иерусалимом. Об этом пишет telegram-канал «Не надо бла-бла», отметив, что война с Хамасом и начало новой интифады произошли в самый неудобный момент - на фоне очередных переговоров Израиля и монархий Залива.