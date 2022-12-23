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Кевин Дюрэнт: «Не хотел, чтобы «Уорриорз» выиграли чемпионат, потому что все будут говорить обо мне»

Звездный форвард «Бруклина» Кевин Дюрэнт признался, что не был в восторге от победы своего бывшего клуба «Голден Стэйт» в прошлом сезоне.

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