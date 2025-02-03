Всё изменилось в 21:35. Теперь России нужно торопиться. Трамп запустил новую стратегию по Украине

Дмитрий Гурин

Договор с нелегитимным правительством это просто исписанная бумажка, не имеющая никакой ценности. Но вот само желание Додика добраться до ПИ Украины стоит того чтоб заставить НАТО ввести на ее территорию войска якобы с целью стабилизации обстановки. А вот это приведет уже к более серьезной проблеме а возможно и к войне. Сомневаюсь что с применением стратегического ядерного оружия но тактическое применить могут, а ведь по современным меркам бомбы сброшенные Хиросиму и Нагасаки по мощности сравнимы с тактическими ЯЗ.