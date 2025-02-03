Президент США Дональд Трамп запустил новую стратегию по Украине: редкоземельные металлы в обмен на вооружение.
Всё изменилось в 21:35. Теперь России нужно торопиться. Трамп запустил новую стратегию по Украине
Комментарии
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Игорь Васиков
И этот "делец" собрался договариваться с Россией? Надеюсь он знает, что значит "от осла уши".
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19 час.
Дмитрий Гурин
Договор с нелегитимным правительством это просто исписанная бумажка, не имеющая никакой ценности. Но вот само желание Додика добраться до ПИ Украины стоит того чтоб заставить НАТО ввести на ее территорию войска якобы с целью стабилизации обстановки. А вот это приведет уже к более серьезной проблеме а возможно и к войне. Сомневаюсь что с применением стратегического ядерного оружия но тактическое применить могут, а ведь по современным меркам бомбы сброшенные Хиросиму и Нагасаки по мощности сравнимы с тактическими ЯЗ.
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13 час.
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