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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Депутат Барнаульской Думы Никита Федюнин заступился за исполнительниц трека "Сигма бой"

Депутат Барнаульской Думы Никита Федюнин заступился за исполнительниц трека "Сигма бой"

Он также подчеркнул, что наблюдать в танцах 12-летних школьниц сексуальный подтекст - противоестественно Депутат Барнаульской Думы от партии "Новые люди" Никита Федюнин в своем Telegram-канале обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить движение "Сорок сороков", подавшее жалобу на двух 12-летних школьниц, исполняющих песню "Сигма бой".

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