В НАТО подтвердили встречу генсека Рютте с Трампом

Global Look Press/Attila Husejnow/Keystone Press Agency Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте провел первую после президентских выборов в США встречу с Дональдом Трампом и его командой, сообщила пресс-служба альянса.
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