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Новак заявил о росте поставок СПГ из России в Евросоюз

Новак заявил о росте поставок СПГ из России в Евросоюз

Вице-премьер Российской Федерации Александр Новак в рамках интервью для ТАСС сделал заявление, в соответствии с которым рынок Евросоюза вплоть до настоящего времени остается открытым для сжиженного природного газа (СПГ), поставляемого из России.

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