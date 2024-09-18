Погода в Москве: начало осени в день осеннего равноденствия Ольга ВайленкоПолноценное наступление осени в Москве ожидается 22 сентября, как сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии