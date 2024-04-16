Тройной обморок девушки в нижегородском автобусе заинтересовал Бастрыкина

Ситуация с транспортом в Нижнем Новгороде с каждым днём становится все напряжённее. Сначала мужчине стало плохо из-за давки, потом травмы получила пенсионерка, а теперь жертвой чуть не стала молодая девушка.
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