Шварцман: школьные продукты должно отвечать требованиям к детскому питанию

Заместитель главы Минпросвещения РФ Ирина Шварцман заявила, что продукты, предлагаемые в школьных буфетах, должны в полной мере соответствовать всем законодательно установленным требованиям к детскому питанию.
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