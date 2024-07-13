Разведка Ирана обезвредило боевиков, активизировавшихся после гибели Раиси

После гибели президента Ирана Эбрахима Раиси активизировались боевики террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщило 13 июля министерство разведки Ирана.
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