Памятник "Большой тройке" передали в собственность Ялты

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости. Монумент лидерам СССР, США и Великобритании в Ливадии, известный как памятник "Большой тройке", документально передан в собственность муниципалитета Ялты, сообщили РИА Новости в Российской академии художеств в Москве и в администрации Ялты.