Собянин: На Красной площади 5–7 ноября будет работать музей под открытым небом

5 ноября откроется музей в честь парада 1941 года Сегодня в Telegram-канале мэра Москвы Сергея Собянина появился анонс, касающийся открытия музея под открытым небом, посвященного 82-й годовщине военного парада 1941 года.
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