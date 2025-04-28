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Закон, порядок, государство

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Базовый тральщик «Павел Хенов» Балтийского флота выполнил учебно-боевые задачи в Балтийском море

Базовый тральщик «Павел Хенов» Балтийского флота выполнил учебно-боевые задачи в Балтийском море

В ходе ведения поиска и траления мин в заданном квадрате кораблём были успешно обнаружены и условно уничтожены поставленные учебные якорные и донные мины.

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