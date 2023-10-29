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  • Аршак Меликджанян
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Москвичей просят не подкармливать птиц и белок до наступления морозов

Москвичей просят не подкармливать птиц и зверей, обитающих во всех парках и лесопарках Москвы, до наступления морозов, так как такая подкормка ведет к притуплению их природных инстинктов по добыче пропитания.

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