Посольство РФ в Анкаре рекомендовало отказаться от полетов Turkish Airlines

В связи с повторяющимися инцидентами, когда авиакомпания Turkish Airlines отказывает в перевозке российских пассажиров, следующих через Стамбул в страны Латинской Америки, Посольство России в Турции обратилось к гражданам с рекомендовала отказаться от полетов с данным авиаперевозчиком.