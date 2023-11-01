Житель США скончался спустя 6 недель после пересадки свиного сердца

У специалистов из США и России разный взгляд на операции по пересадке свиного сердца человеку.58-летний американец Лоренс Фосетт скончался примерно спустя 6 недель после того, как хирурги трансплантировали ему сердце от генетически модифицированной свиньи.
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