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Аргументы и Факты

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Эксперт Кнутов раскрыл, с чем был связан визит главы ЦРУ в Москву

Эксперт Кнутов раскрыл, с чем был связан визит главы ЦРУ в Москву

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф, на прошлой неделе посетивший Москву, мог предложить российской стороне размен, который заключался бы в отказе от поддержки Ирана в обмен на давление на Украину.

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