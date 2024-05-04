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Фальк: тен Хаг может возглавить «Баварию»

Фальк: тен Хаг может возглавить «Баварию»

Стали известны имена трёх основных кандидатов на пост нового главного тренера мюнхенской «Баварии». По информации журналиста Кристиана Фалька в соцсети Х, в список входят Хулен Лопетеги, находящийся без клуба, Роджер Шмидт из «Бенфики» и Эрик тен Хага из «Манчестер Юнайтед».

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