Что съесть, чтобы избавиться от лени

Иногда лень — это следствие нехватки полезных веществ в организме, рассказала врач Анна Цуканова.«Чтобы победить ощущение лени, необходимо в рацион включить 100 граммов сельди и минтая.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Делаем компост в ...
- A Россельхознадзор ...
- СГ Как сделать брело...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым