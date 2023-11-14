Томенко посетил церемонию закладки первого камня нового терминала аэропорта Барнаула

Он отметил, что расширение аэропорта — давно назревшая необходимость, поскольку на Алтае растет как туристический поток, так и деловая активность Фото: Telegram-канал Виктора Томенко В Алтайском крае официально дали старт постройке нового терминала аэропорта в Барнауле.