Томенко посетил церемонию закладки первого камня нового терминала аэропорта Барнаула

Он отметил, что расширение аэропорта — давно назревшая необходимость, поскольку на Алтае растет как туристический поток, так и деловая активность Фото: Telegram-канал Виктора Томенко В Алтайском крае официально дали старт постройке нового терминала аэропорта в Барнауле.
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