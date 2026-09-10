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Царьград

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Названы регионы с выплатами за третьего ребёнка в молодых семьях

Названы регионы с выплатами за третьего ребёнка в молодых семьях

Самая большая выплата в 600 тысяч рублей установлена в Псковской области.Единовременные выплаты в размере 300 тысяч рублей и более при рождении третьего ребёнка в молодых семьях установили 33 российских региона, следует из законов и нормативных актов субъектов, проанализированных РИА Новости.

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