Эмир Кувейта распустил парламент и приостановил ряд положений конституции

Эмир Кувейта Мишааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах принял решение распустить национальное собрание (однопалатный парламент) государства и приостановить действие ряда положений конституции на срок не более четырех лет.
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