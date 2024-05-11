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Эмир Кувейта распустил парламент и приостановил ряд положений конституции

Эмир Кувейта распустил парламент и приостановил ряд положений конституции

Эмир Кувейта Мишааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах принял решение распустить национальное собрание (однопалатный парламент) государства и приостановить действие ряда положений конституции на срок не более четырех лет.

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