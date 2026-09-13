В "Укушуйнике" объяснили, почему Украина не может повысить скорость своих БПЛА

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Украинские разработчики беспилотников стремятся выпускать изделия, способные лететь на скоростях, превышающих 120 км/ч, однако сталкиваются с ростом стоимости подобных БПЛА.
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