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ЦБ назвал максимальную процентную ставку по вкладам в сентябре

В первой декаде сентября максимальная процентная ставка по вкладам среди десяти банков, привлекающих наибольший объем инвестиций, достигла 12,95%, сообщает Ведомости со ссылкой на данные Банка России.

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