Глава Минприроды Козлов: РФ и КНДР поменялись туристами впервые со времен СССР

Россия и Северная Корея обменялись туристами впервые со времен Советского Союза. Об этом на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил глава межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству РФ и КНДР, министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов, его слова передало РИА «Новости».
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