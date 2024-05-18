360
360°НовостиЭфир
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

360

162 289 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Серега
    Как вертолëты сопровождения пролетели мимо аварийной посадки вертолëта лидера Ирана???? Саботаж?Вице-президент Ир...
  • Серега
    Да, вроде-нормально девочки выходят замуж, красивые же! Зачем так-жëстко то она?!Ирина Винер посов...
  • федор
    нет уж, к цыганам так к цыганам!!!Шор: румынская Ro...

Глава Минприроды Козлов: РФ и КНДР поменялись туристами впервые со времен СССР

Глава Минприроды Козлов: РФ и КНДР поменялись туристами впервые со времен СССР

Россия и Северная Корея обменялись туристами впервые со времен Советского Союза. Об этом на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил глава межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству РФ и КНДР, министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов, его слова передало РИА «Новости».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх