Петербург объединяется с другими городами ЮНЕСКО, чтобы зажечь мир своим туризмом!

Представьте: Петербург, с его невероятной атмосферой, дворцами, каналами и неиссякаемой энергией, теперь выходит на международную арену с мощным союзом! Как сообщает «Деловой Петербург», в этом году город подпишет коллегиальное соглашение с другими российскими участниками сети креативных городов ЮНЕСКО.
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