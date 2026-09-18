Петербург объединяется с другими городами ЮНЕСКО, чтобы зажечь мир своим туризмом!

Представьте: Петербург, с его невероятной атмосферой, дворцами, каналами и неиссякаемой энергией, теперь выходит на международную арену с мощным союзом! Как сообщает «Деловой Петербург», в этом году город подпишет коллегиальное соглашение с другими российскими участниками сети креативных городов ЮНЕСКО.