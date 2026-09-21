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Царьград

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На Кубани объявили авиационную опасность из-за угрозы падения взрывных устройств

На Кубани объявили авиационную опасность из-за угрозы падения взрывных устройств

В Краснодарском крае в 12:57 объявили режим авиационной опасности из-за вероятности падения взрывных устройств, при этом с 12:33 в регионе продолжает действовать ракетная опасность.

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