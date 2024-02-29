Адвокат Карабанов: за клевету в соцсетях может грозить до 5 лет лишения свободы

Кандидат юридических наук, председатель московской коллегии адвокатов "Карабанов и партнёры" Александр Карабанов в беседе с "АН" рассказал, за какие слова и формулировки в соцсетях по отношению к государству или какому-то физическому лицу автора высказываний могут привлечь к уголовной или административной ответственности.
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