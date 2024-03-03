«Русские надсмехаются над Парижем»: во французской прессе считают свою армию слабой

Потенциальная отправка европейских войск на Украину, о которой говорил Эммануэль Макрон, не только не привела к единению ЕС в вопросах обороны, но, наоборот, вызвала огонь критики в адрес французского президента.
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