⁉️Что за суета возле мясного магазина на Ленина? - очередной магаз грабанули 🍖 - за колбасой стоят 🤷♀️ - ничего, как обычно.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
⁉️Что за суета возле мясного магазина на Ленина? - очередной магаз грабанули 🍖 - за колбасой стоят 🤷♀️ - ничего, как обычно.
Свежие комментарии