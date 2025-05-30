Очень большой гайд по летним новинкам в сфере красоты

Самое время встретить лето красивой и во всеоружии!фото: freepik.com/lookstudioВстретить солнце и лето во всеоружии? Легко! Для этого нам с вами понадобятся помощники: обязательные солнцезащитные кремы — и побольше! Освежающие сыворотки, увлажняющие тонеры, ботокс для волос и… И еще очень много всего — читайте и рассматривайте новинки, которые я для вас собрала! Увлажняющий крем для рук Nourishing Hand Cream, d’Alba Этот крем с маслом ши и экстрактом белого трюфеля превосходно увлажняет, питает и смягчает даже сухую кожу рук, не оставляя ощущения липкости и жирности.