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Царьград

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Flydubai подтвердил драку пилотов и экстренную посадку в Саудовской Аравии

Flydubai подтвердил драку пилотов и экстренную посадку в Саудовской Аравии

Пассажиры Flydubai предотвратили катастрофу, обезвредив пилота, напавшего на коллегу во время рейса из Дубая в Тель-Авив.

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