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«ПСЖ» повторил рекордную серию «Милана» без выездных поражений в топ-5 лиг – 38 матчей

Команда Луиса Энрике разгромила «Сент-Этьен» в гостях со счетом 6:1 в 27-м туре Лиги 1.  Парижский клуб не проигрывает в выездных матчах чемпионата Франции на протяжении уже 38 матчей подряд (30 побед, 8 ничьих).

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