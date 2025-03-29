«ПСЖ» повторил рекордную серию «Милана» без выездных поражений в топ-5 лиг – 38 матчей

Команда Луиса Энрике разгромила «Сент-Этьен» в гостях со счетом 6:1 в 27-м туре Лиги 1. Парижский клуб не проигрывает в выездных матчах чемпионата Франции на протяжении уже 38 матчей подряд (30 побед, 8 ничьих).