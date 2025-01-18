Рогов: российские войска подняли флаг России в Ясеновом в ДНР

Российские военные подняли флаг РФ в селе Ясеневое в ДНР. Об этом РИА Новости сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.