В Химках к 1 сентября откроются семь обновленных учебных заведений

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв в среду приехал проверить, успеют ли строители к 1 сентября, сообщили в пресс-службе правительства региона,«Кроме ремонта должно быть оснащение, лаборатории, весь необходимый инвентарь.
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