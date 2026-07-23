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В Химках к 1 сентября откроются семь обновленных учебных заведений

В Химках к 1 сентября откроются семь обновленных учебных заведений

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв в среду приехал проверить, успеют ли строители к 1 сентября, сообщили в пресс-службе правительства региона,«Кроме ремонта должно быть оснащение, лаборатории, весь необходимый инвентарь.

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