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Закон и Порядок

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Издательство АСТ снимет с продажи книги Акунина и Быкова*

Издательство АСТ снимет с продажи книги Акунина и Быкова*

Издательство АСТ приостановило выпуск и отгрузку книг Бориса Акунина и Дмитрия Быкова* до прояснения ситуации, заявив, что их публичные заявления «требуют правовой оценки».

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Катерина
&quot;Так пусть литературные выродки сдохнут от злобы на чужбине...&quot;  (Д.А.Медведев)
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