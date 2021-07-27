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Петербуржцы помогли инклюзивному центру после скандала с особенными детьми

Петербуржцы помогли инклюзивному центру после скандала с особенными детьми

Жители Санкт-Петербурга всего за сутки собрали больше полумиллиона рублей на поддержку инклюзивного центра после скандала с воспитанниками организации, когда женщина начала агрессивно вести себя по отношению к детям с особенностями развития.

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