Петербуржцы помогли инклюзивному центру после скандала с особенными детьми

Жители Санкт-Петербурга всего за сутки собрали больше полумиллиона рублей на поддержку инклюзивного центра после скандала с воспитанниками организации, когда женщина начала агрессивно вести себя по отношению к детям с особенностями развития.
Жители Санкт-Петербурга всего за сутки собрали больше полумиллиона рублей на поддержку инклюзивного центра после скандала с воспитанниками организации, когда женщина начала агрессивно вести себя по отношению к детям с особенностями развития.
Свежие комментарии