Нарушение цепочек поставок нефти по Красному морю привело к росту цен Наталья МарковаЦены на нефть 19 декабря продемонстрировали рост в связи с нападениями йеменских повстанцев хуситов, поддерживаемых Ираном, на суда в Красном море.
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