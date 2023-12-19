Нарушение цепочек поставок нефти по Красному морю привело к росту цен Наталья МарковаЦены на нефть 19 декабря продемонстрировали рост в связи с нападениями йеменских повстанцев хуситов, поддерживаемых Ираном, на суда в Красном море.