Фотофлагманы Huawei Pura 90 Pro и Pro Max получили камеры O-Film вместо сенсоров SmartSens

Китайский поставщик обеспечил флагманы основными камерами и 200-мегапиксельными перископическими Компания O-Film стала ключевым поставщиком камер для смартфонов Huawei Pura 90 Pro и Pura 90 Pro Max.
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