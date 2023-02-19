17 сухих матчей «Барселоны» за 22 тура – рекорд Ла Лиги

«Барселона» установила рекорд чемпионата Испании по матчам без пропущенных голов. Команда Хави сегодня обыграла «Кадис» (2:0) в 22-м туре.
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