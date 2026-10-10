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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Артюхин об Овечкине в КХЛ: «Он не променяет «Динамо» на «Шанхай». Ждем его в гости, это будет грандиозное событие»

Генеральный менеджер « Шанхай Дрэгонс » Евгений Артюхин уверен, что капитан « Вашингтона » Александр Овечкин выберет «Динамо», если решит продолжить карьеру в Fonbet КХЛ.

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