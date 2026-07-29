Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Иран назвал серьезным просчетом приписывание ему ударов по Эр-Рияду

Иран назвал серьезным просчетом приписывание ему ударов по Эр-Рияду

Гостелерадиокомпания IRIB распространила официальную реакцию Тегерана на выдвинутые обвинения. Источник в военных кругах исламской республики категорически отверг причастность к атакам на саудовские нефтяные объекты.

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