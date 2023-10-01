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СССР и Россия, фантомные боли

СССР и Россия, фантомные боли

Недавно узнал, что в специальных службах, в частности в ФРГ, занимающихся мониторингом российских «пропагандистских» ресурсов, сотрудникам запрещено погружаться в российский эфир более, чем на 4 часа в день.

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Комментарии
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Виктор Журавлев
Хороших перспектив у Большой России &quot;после неизбежной победы&quot; нет! Победа будет Пирровой, потому что, перефразируя Ленина, жить в капиталистическом обществе и быть свободным от этого общества нельзя. Китайские коммунисты это поняли давно и теперь живут в капиталистическом обществе вполне нормально. Но Путин - Нарцисс, который занимается самолюбованием, а не перспективами страны.
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