СССР и Россия, фантомные боли

Виктор Журавлев

Хороших перспектив у Большой России "после неизбежной победы" нет! Победа будет Пирровой, потому что, перефразируя Ленина, жить в капиталистическом обществе и быть свободным от этого общества нельзя. Китайские коммунисты это поняли давно и теперь живут в капиталистическом обществе вполне нормально. Но Путин - Нарцисс, который занимается самолюбованием, а не перспективами страны.